Monatsvorschau Februar | Nioh, For Honor, Halo Wars 2, Torment

Wer braucht schon Kalender? Dank eurer Freunde von Game Two wisst ihr immer, welche Games als nächstes um euer Erspartes betteln. Und (euer Portemonnaie weint) im Februar gibt’s eine ganze Menge geilen Scheiß: Unter anderem "Nioh", "For Honor", "Halo Wars 2", "Torment: Tides of Numenera" und … und … und den Rest gibt’s im Video!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.