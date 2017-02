Game Two #012 | Nioh, Spezial Nahkampf-Games, Double Dragon

Das dreckige Dutzend ist voll! Genau so voll wie Folge 12 selbst: Wir untersuchen unter anderem die Spielspaßqualitäten von „Nioh" - kann es der PS4-exklusive Klingenkrieg mit Genre-Primus „Dark Souls 3" aufnehmen? Dazu passend beleuchten wir das Thema Nahkampfsysteme in Games allgemeiner und gehen der Frage nach, wie die optimale virtuelle Schwertschlacht aussehen könnte. Ach ja, G2-Redakteur Micha Reinke gräbt zudem seinen All-Time-Liebling „Virtua Tennis" aus und auch die „Double Dragon"-Reihe hat sich zum 30-jährigen Dienstjubiläum einen eigenen Beitrag verdient.

