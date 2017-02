Game Two #013 | For Honor, Halo Wars 2, Monatsvorschau März

Simon, Budi & die wilde 13! Unsere beiden Games-Großmeister höchstselbst begrüßen euch zur ersten Folge der zweiten Staffel Game Two. Mit dabei: „Halo Wars 2“ und der neue Ausbruch eines uralten Konflikts: Wer ist der bessere Echtzeitstratege - der Asiate oder der andere Typ? Außerdem unser Review zu „For Honor“ - was taugt Ubisofts ambitionierter Klingenkrieg? Zu guter Letzt zeigen wir euch noch, auf welche Spiele ihr euch im nächsten Monat besonders freuen dürft. Also, schnell anklicken und genießen! ►Game Two in der Playlist: https://goo.gl/zAo7XR►Rocket Beans TV 24 Stunden auf Sendung: http://rocketbeans.tv►Rocket Beans TV Hauptkanal: https://www.youtube.com/user/ROCKETBEANSTV ►Game Two auf Snapchat: https://www.snapchat.com/add/therocketbeans►Game Two auf Facebook: facebook.de/rocketbeanstv►Game Two auf Twitter: #GameTwo

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.