For Honor Review | Auf den Schlachtfeldern der Geschichte

Wenn Samurai, Ritter und Wikinger die Klingen kreuzen, ergibt das geschichtlich nicht unbedingt Sinn, macht aber jede Menge Spaß. Oder etwa nicht? Ubisofts heißerwartetes Nahkampf-Epos stellt sich nach Jahren der Entwicklung dem Votum der Spieler. Auch die fleißigen Redaktionsbienchen Sebastian und Micha haben emsig rumgemetzelt. Das Ergebnis ihrer Raubzüge gibt's in diesem Video.

