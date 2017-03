Monatsvorschau März | Horizon Zero Dawn, Mass Effect: Andromeda, Zelda: Breath of the Wild

Kinder, schlachtet die Sparschweine - im nächsten Monat buhlen einige potenzielle Highlights um euer Erspartes. Unter anderem müssen das PS4-exklusive Endzeit-Abenteuer „Horizon: Zero Dawn“ und Biowares „Mass Effect Andromeda“ beweisen, dass sie die lange Entwicklungszeit wert sind. Auch „Ghost Recon Wildlands“ und der letzte „Dark Souls 3“-DLC „The Ringed City“ stehen an. Mmh, kommt sonst noch was? Ach ja, Nintendos Switch samt „Zelda: Breath of the Wild“ steht ab Anfang des Monats in den Startlöchern. ►Game Two in der Playlist: https://goo.gl/zAo7XR►Rocket Beans TV 24 Stunden auf Sendung: http://rocketbeans.tv►Rocket Beans TV Hauptkanal: https://www.youtube.com/user/ROCKETBEANSTV ►Game Two auf Snapchat: https://www.snapchat.com/add/therocketbeans►Game Two auf Facebook: facebook.de/rocketbeanstv►Game Two auf Twitter: #GameTwo

