Halo Wars 2 Multiplayer Match 1v1: Simon vs Budi | Game Two Special

David gegen Goliath, Schlümpfe gegen Gargamel oder Presse gegen Trump - die Weltgeschichte ist gespickt mit epischen Duellen. Doch keines ist emotional mitreißender und historisch bedeutsamer als der ewige Wettstreit zwischen Simon und Budi um die Frage: Wer ist besser in "Halo Wars"? Vor Jahren auf der Xbox 360 schlich Budi als Sieger vom Schlachtfeld. Mit "Halo Wars 2" könnte Simon nun ausgleichen. Ob der Konter klappt, seht ihr in der ungeschnittenen Langfassung des Zweikampfs aus Game Two Folge 13.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.