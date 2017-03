Nintendo Switch | Die wichtigsten Starttitel im Überblick

Mit jeder neuen Konsole die alte Frage: Welche Spiele locken zum Systemstart? Abgesehen von »Zelda«, was wir ausgiebig in einem Sondervideo behandeln, ist in Sachen ausgewachsene Games allerdings nicht viel los im Staate Switch. Welcher Titel wohlmöglich dennoch lohnt, erfahrt ihr in unserem Rundflug über das Launch-Lineup.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.