Zelda: Breath Of The Wild Review | Die Wiedergeburt einer Legende

Pünktlich zum Start der Switch steht mit "Breath Of The Wild" DER Kaufgrund für die neue Nintendo-Konsole bereit. Zumindest verheißt das Medienecho ein fulminantes Spielspaß-Comeback der etwas eingerosteten "Legend of Zelda"-Reihe. Ob Links Open-World-Ausflug tatsächlich dem aktuellen Hype gerecht wird, klärt Hyrule-Experte Sebastian.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.