Reportage GDC 2017 | Messebesuch bei den Games-Machern

In Branchenkreisen gilt die Game Developers Conference als DIE Pflichtveranstaltung des Jahres. 2017 haben sich Simon und Tim in San Francisco mal genauer umgesehen und verraten euch, an welchen Zukunftsvisionen die Software-Schaffenden momentan schrauben. ►Game Two in der Playlist: https://goo.gl/zAo7XR►Rocket Beans TV 24 Stunden auf Sendung: http://rocketbeans.tv►Rocket Beans TV Hauptkanal: https://www.youtube.com/user/ROCKETBEANSTV ►Game Two auf Snapchat: https://www.snapchat.com/add/therocketbeans►Game Two auf Facebook: facebook.de/rocketbeanstv►Game Two auf Twitter: #GameTwo

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.