Nier: Automata Review | Sexy Spielspaß-Wundertüte aus Nippon

Das erste "Nier" gilt unter Gamern als sperriger Geheimtipp. Auch die Fortsetzung ist alles andere als Zockerware von der Stange, stößt aber glücklicherweise in neue Qualitätsgefilde vor. Verantwortlich für den wilden Mix aus Rollenspiel, schonungslosem Slasher und Old-School-Shooter zeichnen die "Bayonetta"-Macher Platinum Games. Warum Redakteur Markus völlig vernarrt in "Nier: Automata" ist, erfahrt ihr in unserem Review.►Game Two in der Playlist: https://goo.gl/zAo7XR►Rocket Beans TV 24 Stunden auf Sendung: http://rocketbeans.tv►Rocket Beans TV Hauptkanal: https://www.youtube.com/user/ROCKETBEANSTV ►Game Two auf Snapchat: https://www.snapchat.com/add/therocketbeans►Game Two auf Facebook: facebook.de/rocketbeanstv►Game Two auf Twitter: #GameTwo

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.