Ghost Recon: Wildlands Review | Who you gonna call?

Packt Falschirm und Scharfschützenstutzen ein, es geht nach Bolivien. In "Ghost Recon: Wildlands" sagen furchtlose Elite-Krieger den niederträchtigen Drogen-Kartellen den Kampf an. Wir haben uns in Ubisofts bislang größter Open-World genauer umgesehen und verraten euch, ob die kooperative Gangsterjagd auch wirklich Laune macht.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.