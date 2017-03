Reportage Mooneye Studios | Zuhause bei den Machern von Lost Ember

Warum in die Ferne eilen, wenn das Gute liegt so nah? Genau wie wir haben auch die Jungs von Mooneye Studios ihren Firmensitz im herrlichen Hamburg. Überregional bekannt geworden ist das kleine Entwicklerteam durch "Lost Ember". Ein Indie-Spiel, dessen Entstehungsgeschichte zwischen Kickstarter-Kampagne, Internet-Hype und Werbetour durch halb Europa sich wie ein modernes Märchen liest. Wir haben die sympathischen Nachwuchsentwickler in ihrem Studio besucht.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.