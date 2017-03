Game Two #017 | Rime, Flatout 4, Mario Sports Superstars Beef Teil 2, Ausgegraben Time Splitters 2, Releases im April

So viele Themen gab's noch nie: Simon und Nils präsentieren euch in der heutige Folge unter anderem unser Preview zum Inselabenteuer "Rime", den Test zum Vollgaswahnsinn "Flatout 4" und den zweiten Teil des hochdramatischen Wettstreits in "Mario Sports Superstars". Außerdem gräbt Redakteur Markus seine alte PS2-Liebe "Time Splitters 2" aus. Zu rückwärtsgewandt für euch? Kein Problem: Unser Ausblick auf die Spiele-Releases im April gibt einen Vorgeschmack auf die heißen Themen im nächsten Monat.

