Mario Sports Superstars Beef, Teil 2 | Zank & Streit, Wut, Neid & ein Sieger

Seit kurzem steht "Mario Sports Superstars" in den Läden. Mit Baseball, Fußball, Tennis, Golf und Reiten hat Nintendo fünf Einzeldisziplinen ins 3DS-Modul gequetscht - die perfekte Gelegenheit für einen Wettstreit am Handheld. Ilyass und Gregor gegen Nils und Etienne oder auch ganz einfach: Gut gegen Böse! Wer wird den ewigen Kampf für sich entscheiden?

