Game Two #18 | Nerdscope bei G2 | Mass Effect: Andromeda, Dark Souls 3: The Ringed City, DLC-Spezial

Es ist soweit, der große Moderatorentausch beginnt: Flo aka LeFloid, Frodo und Robin entern das Game-Two-Studio, um zu zeigen, dass sie's genauso gut können wie unsere Jungs (und Mädels). Geile Themen gibt's so oder so: "Mass Effect: Andromeda", der langerwartete neue Teil von Biowares SciFi-Saga zum Beispiel. Oder unseren Überblick über die interessantesten Zusatzinhalte für - mehr oder weniger - aktuelle Blockbuster. Apropos Zusatzinhalt: Mit "The Ringed City" ist kürzlich auch das letzte DLC-Kapitel von "Dark Souls 3" erschienen. Grund genug, wehmütig zurückzublicken auf die große RPG-Saga, die manchem von uns so viel bedeutet hat. Mit dabei u.a. Eddy und "Souls"-Fan David Hain - der übernimmt heute dann auch gleich noch den Community-Bereich von Glaskopf Groggy.

