Thimbleweed Park Review | Feuchter Traum für Pixel-Puzzler

Ob "Maniac Mansion", "Zack McKracken" oder "Secret of Monkey Island" - unter den Adventure-Desginern gilt Ron Gilbert als Speerspitze witzig-genialer Schaffenskraft. Mit dem Crowd-Funding-Projekt "Thimbleweed Park" fügt der kreative US-Amerikaner ein weiteres Point'n'Klick-Meisterwerk seiner Vita zu. Redakteur Christoph verrät euch, warum auch Genre-Einsteiger den pixeligen Retro-Trip gezockt haben sollten.

