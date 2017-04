Game Two #20 | Yooka Laylee, Top 10 Eastereggs, Franz Kafka Game, Wünsch dir was: Advance Wars

Kommen se rein, kommen se ran: Sofia & Nils kredenzen euch ein prall gefülltes Osternest voller Überschungseier! Unter anderem muss sich "Yooka Laylee" Tims kritischem Test unterziehen: Können die "Banjo Kazooie"-Erfinder an alte Glanzzeiten anknüpfen? Passend zum Fest gibt's außerdem die Top 10 der ausgefallensten Eastereggs in Game von Michael und Sofias Erfahrungsbericht zur Knobel-Collage "The Franz Kafka Videogame". Zu guter Letzt verrät euch dann noch Colin, warum ein neuer Teil der stillgelegten "Advance Wars"-Saga quasi die beste Idee seit Toaster-Schnitzel wäre.

