Game Two #21 | Faszination Retro, Wonderboy 3, Disney Afternoon Collection, Turok 2 Remaster

War früher wirklich alles besser? Dieser Frage gehen unsere Bitmap-Brüder Simon und Eddy in einer Spezialfolge Game Two nach. Derart viele Remakes und Retro-Sammlungen erscheinen dieser Tage, da lohnt es sich schon mal inne zu halten, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Ob die Neuauflagen von "Wonderboy III: The Dragon's Trap", "Turok 2" oder Capcoms Disney-Collection oller NES-Kamellen auch neue Fans begeistern dürften? Findet's raus!

