The Disney Afternoon Collection Review | 8-Bit-Klassiker mal 6

So mancher Zocker dürfte mit dem NES einen Großteil seiner Kindheit und Jugend verbracht haben. Das weiß wohl auch Capcom und legt kurzerhand sechs mehr oder weniger populäre Titel aus Nintendos 8-Bit-Ära neu auf. Ob Disneys weltberühmte Federviechfamilie, die Hörnchen Chip und Chap oder Flugbär Balu - so ziemlich jede Fernseh-Adaption von einst ist in der sechsteiligen Sammlung enthalten. Ob das Ganze 20 Euro wert ist, erklärt euch Christoph.

