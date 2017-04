Reportage Retro | Die neue Faszination an alten Games

Warum greifen viele Gamer auch heute noch lieber zu vermeintlich "ollen Kamellen" als zu aktuellen Blockbustern? Was erklärt die Schwemme an Remakes und Retro-Sammlungen? Und worin genau liegt die Faszination an grobschlächtiger Pixel-Grafik, die technisch längst überholt ist? Diesen und anderen Fragen gehen wir in unserem Report zum Thema Old-School-Gaming nach und sprechen mit Experten, die's genauer wissen.

