The Sexy Brutale Review | Und täglich grüßt der Maskenmörder...

Ein mysteriöses Spielcasino, neun Gäste, ein Mörder und ein sich immer wiederholender Tag, um den Meuchelbuben von seinem grausamen Treiben abzuhalten. So lauten die Grundzutaten für ein außergewöhnliches Puzzle-Adventure namens "The Sexy Brutale". Redakteur Sebastian hat das etwa 20-Euro-teure India-Abenteuer derart gut gefallen, dass er gleich einen ganzen Bericht daraus gemacht hat. Warum er so angetan ist, erfahrt ihr im Review.

