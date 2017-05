Making Of Game Two #22

Wir alle wissen, Game Two steht für High-Class-Entertainment oberhalb der Perfektionsgrenze. Doch bis am Ende der Woche eine neue Folge auf Sendung geht, ist es ein entbehrungs- und arbeitsreicher Prozess. Wie genau der aussieht, erfahrt ihr in unserem schonungslos-ehrlichen Making Of zur neuesten Folge. ►Game Two in der Playlist: https://goo.gl/zAo7XR ►Rocket Beans TV 24 Stunden auf Sendung: http://rocketbeans.tv ►Rocket Beans TV Hauptkanal: https://www.youtube.com/user/ROCKETBEANSTV ►Game Two auf Snapchat: https://www.snapchat.com/add/therocketbeans ►Game Two auf Twitter: #GameTwo

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.