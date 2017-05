Monatsvorschau Mai | Prey, Injustice 2, The Surge, Farpoint, Rime

Im Mai, ja im Mai kommen geile Games vorbei! So reimten schon die alten Griechen und wussten: Im Frühsommer erwartet Zocker feine Spielekost - so auch 2017. Los geht's mit dem Reboot zum SciFi-Actionspektakel "Prey", dann folgen die Superhelden-Keilerei "Injustice 2", das "Souls"-inspirierte "The Surge" oder Sonys Ego-Shooter für PlayStation VR - "Farpoint". So mögen wir den Frühsommer!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.