Little Nightmares Review | Kindheitsalbträume vom Feinsten

Die Macher von "Little Big Planet 3" können auch anders: Mit "Little Nightmares" wagt sich Tarsier Studios an ein düster-makabres Abenteuer rund um ein kleine Mädchen und einen geheimnisvollen Schauplatz voll grauseliger Schreckensgestalten. Ob das stilsichere Spukstück auch spielerisch überzeugen kann, verrät euch Redakteur Christoph.

