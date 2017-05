Game Two #23 | Outlast 2, Dawn Of War 3, Deformers, Spiele im April

Unser Duo Infernale Nils & Eddy präsentiert euch heute einen Themencocktail von wahrhaft exquisiter Güte. Los geht's mit Nachschub für alle Echtzeitstrategen: "Dawn Of War 3" entführt PC-Generäle ein weiteres Mal ins düstere Warhammer-Universum. Dann muss "Outlast 2" beweisen, dass es mehr ist als eine bloße Jump-Scare-Achterbahn. Für launige Mehrspielerrunden auf dem Sofa verspricht hingegen "Deformers" von den "The Order: 1886"-Machern gediegenen Nachschub. Ach, reicht euch nicht? Dann ist vielleicht bei unserem obligatorischen Rückblick auf die Games, die es letzten Monat nicht in die Sendung geschafft haben, etwas für euch dabei!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.