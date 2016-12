KOMMENTARE im ECHTEN LEBEN #9 | janasdiary

JAAAA, meine lieben Menschleins da draußen, heute gibt es die 9. Folge der heiß geliebten Kommentare Reihe. Ihr seid einfach grandios, danke für so viel Inspiration :D

· FANPOST ·
janasdiary
c/o MedienConcept
Am Bildstock 7
48317 Drensteinfurt

· MUSIK ·
Youtube Creative Tools

· IMPRESSUM ·
Jana Walter
c/o MedienConcept
Am Bildstock 7
D-48317 Drensteinfurt
USt-IDNr.: DE300723952

Willkommen in der Diary Family :)

