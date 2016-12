DIY: ADVENTSKALENDER selber machen | janasdiary

Ihr lieben kleinen Menschen, heute werde ich zusammen mit euch einen Adventskalender basteln. Mein wohl erstes richtiges DIY, in dem ich euch zeige, wie ich meinen Adventskalender selber mache. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video gefallen hat :)!___________________________________________________________________ ► Abonnieren: http://bit.ly/29rpjnK► Letztes Video: http://bit.ly/2fJfEgB► Liebe Hater... Style& Talk: http://bit.ly/29qCkQ0► Roomtour: http://bit.ly/2dU4nhi___________________________________________________________________ · FANPOST ·Janasdiaryc/o MedienConceptAm Bildstock 748317 Drensteinfurt___________________________________________________________________ · MUSIK ·Youtube Creative Tools Life of Riley von Kevin MacLeod ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert.Quelle: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054Interpret: http://incompetech.com/___________________________________________________________________ · IMPRESSUM ·Jana Walterc/o MedienConceptAm Bildstock 7D-48317 DrensteinfurtUSt-IDNr.: DE300723952___________________________________________________________________ Willkommen in der Diary Family :)

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.