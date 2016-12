MEINE MUTTER STYLT MICH UM | janasdiary

Ihr lieben Menschleins, Zeit für ein Umstyling! Meine Mutter stylt mich um - und zwar zu sich selbst :D Dieses Video ist also die Fortsetzung von dem Umstyling Video, in dem ich meine Mutter umgestylt hab. DAS MÜSST IHR UNBEDINGT SEHEN: http://bit.ly/2esA0IK Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video gefallen hat :)!___________________________________________________________________ ► Abonnieren: http://bit.ly/29rpjnK► Letztes Video: http://bit.ly/2g6FdY1► Mein Freund schminkt mich: http://bit.ly/24zosIX ► Realtalk: http://bit.ly/2gxkIJh___________________________________________________________________ · FANPOST · Janasdiaryc/o MedienConceptAm Bildstock 748317 Drensteinfurt___________________________________________________________________ · MUSIK · Youtube Creative ToolsLife of Riley von Kevin MacLeod ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert.Quelle: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054Interpret: http://incompetech.com/___________________________________________________________________ · IMPRESSUM · Jana Walterc/o MedienConceptAm Bildstock 7D-48317 DrensteinfurtUSt-IDNr.: DE300723952___________________________________________________________________ Willkommen in der Diary Family :)

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.