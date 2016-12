BABYFOTOS NACHSTELLEN mit meiner MUTTER | janasdiary

Ihr freudigen Menschen, heute stellen meine Mutter und ich Babyfotos nach. Oder Mutter-Kind Bilder. Oder typische Kinderbilder. What ever. Allerdings nicht unsere eigenen, sondern die von anderen hihi. Falls ihr aber mal ein Video sehen wollt, in dem wir meine Kinderfotos nachstellen, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben! :-)

Willkommen in der Diary Family :)

