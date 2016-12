WIR HABEN EIN HUNDEBABY! | janasdiary

HERZLICH WILLKOMMEN, KLEINE MOLLY! Mein Freund und ich haben uns dazu entschieden, uns ein Hundebaby aufzunehmen. In diesem Video werden wir über ihre Geschichte aus dem Tierheim reden und die Kleine natürlich auch vorstellen hihi. Wenn ihr mehr von Molly und vielleicht auch Hundeupdates sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben hihihihi. :-) ___________________________________________________________________ ► Abonnieren: http://bit.ly/29rpjnK► Letztes Video: http://bit.ly/2hmpl8F► Roomtour: http://bit.ly/2f2XJ7x► Ich hab noch nie ... mit meinem Freund: http://bit.ly/1OZJNra___________________________________________________________________ · FANPOST · Janasdiaryc/o MedienConceptAm Bildstock 748317 Drensteinfurt___________________________________________________________________ · MUSIK · Youtube Creative ToolsLife of Riley von Kevin MacLeod ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert.Quelle: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054Interpret: http://incompetech.com/___________________________________________________________________ · IMPRESSUM · Jana Walterc/o MedienConceptAm Bildstock 7D-48317 DrensteinfurtUSt-IDNr.: DE300723952___________________________________________________________________ Willkommen in der Diary Family :)

