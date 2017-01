Es ist wieder vorbei | janasdiary

Leon ist wieder zurück in Amerika und manchmal fragt man sich, wie es weiter gehen soll. Fernbeziehungen sind alles andere als leicht, deshalb möchte ich heute mich euch meine innersten Gefühle und Gedanken mit euch teilen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video gefallen hat :-)___________________________________________________________________ ► Abonnieren: http://bit.ly/29rpjnK► Letztes Video: http://bit.ly/2iqCqKS► Unsere Fernbeziehung: http://bit.ly/2kl0HDy► Zu Hause in Amerika: http://bit.ly/2j6guJn___________________________________________________________________ · FANPOST · Janasdiaryc/o MedienConceptAm Bildstock 748317 Drensteinfurt___________________________________________________________________ · IMPRESSUM · Jana Walterc/o MedienConceptAm Bildstock 7D-48317 DrensteinfurtUSt-IDNr.: DE300723952___________________________________________________________________ Willkommen in der Diary Family :)

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.