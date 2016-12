Blaubeer-Muffins | Blueberry Muffins | Living The Healthy Choice

Welcome to my new YouTube series! The first recipe I want to share with you is one for these delicious blueberry muffins. They are completely plant-based and sweetened with natural sugars and taste amazing. (The whole team loved them!) Find the full recipe on http://www.livingthehealthychoice.com/blueberry-muffins Willkommen zu meiner neuen YouTube Serie! Das allererste Rezept, was ich mit euch teilen möchte, ist eins für diese leckeren Blaubeer-Muffins. Sie bestehen aus rein pflanzlichen Zutaten und sind mit natürlichen Zuckern gesüßt und schmecken dabei so, so gut! Ich glaube sie haben keine 2 Minuten nach Drehschluss überlebt.. Das komplette Rezept findet ihr unter: http://www.livingthehealthychoice.com/de/blueberry-muffins

