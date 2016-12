Kürbis Makronen | Pumpkin Macaroons | Living The Healthy Choice

These little pumpkin cakes are amazing. They have a sturdy crust, but are super soft inside, tasting of pumpkin and coconut. Topped with a homemade chocolate sauce, they are perfect as a dessert, snack, gift – pretty much everything. Find the full recipe on http://www.livingthehealthychoice.com/pumpkin-macaroons Diese kleinen Kürbiskuchen sind unglaublich. Sie haben eine relativ feste Kruste, sind aber unglaublich weich innen und schmecken wunderbar nach Kürbis und Kokos. Noch getoppt mit einer selbstgemachten Schokoladensoße sind die kleinen Küchlein perfekt als Dessert, Snack, Geschenk - bzw als so ziemlich alles! Das komplette Rezept findet ihr unter: http://www.livingthehealthychoice.com/de/pumpkin-macaroons

