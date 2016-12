Maronenkuchen mit Kokosfrosting | sweet chestnut cake | Living The Healthy Choice

Der Winter ist im Anmarsch und ich auf der Suche nach saisonalen Produkten, mit denen ich experimentieren kann. Maronen verbinde ich ganz stark mit Weihnachtsmarkt, dick eingemummelt und mit Glühwein! Ich wollte sie aber unbedingt mal anders einsetzen und habe kurzerhand einen Maronenkuchen gebacken. Der Teig ist gestreckt mit Buchweizenmehl (sonst ist es einfach ein wenig zu „maronich“ und das beste: ein Kokosfrosting! Das Frosting ist ein wenig aufwendiger, als man es normalerweise von meinen Rezepten gewöhnt ist, aber es lohnt sich! Das komplette Rezept findet ihr unter: http://www.livingthehealthychoice.com/de/sweet-chestnut-cake Find me on here: Website: http://www.livingthehealthychoice.comInstagram: http://www.instagram.com/livingthehealthychoiceFacebook: http://www.facebook.com/livingthehealthychoice

