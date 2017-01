Gesunde Snacks | Healthy & Quick Snacks | Living The Healthy Choice

Heeello! Da ich ein sehr großer Fan von Snacks bin (und auch des Öfteren dringend einen Energieschub benötige), dachte ich mir, dass ich ein kurzes Video aufnehme, wo ich euch meine alltäglichen Snacks zeige, zu denen ich greife, wenn ich absolut keine Lust habe, mich länger als 1,362 Minuten mit meinem Essen zu beschäftigen. Ich hoffe, dass ich euch damit die eine oder andere Inspiration geben konnte und ihr seid fleißig am Snacken! x Heello! Since I’m a huuuge fan of snacking (and often in desperate need of an energy rush) I thought I’d put together a short video of my favorite go to snacks when I absolutely don’t feel like preparing anything that might take longer than 1,253 minutes. I hope this gave you some inspiration and you’re happily snacking away! x Find me on here: Website: http://www.livingthehealthychoice.comInstagram: http://www.instagram.com/livingthehealthychoiceFacebook: http://www.facebook.com/livingthehealthychoice

