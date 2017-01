3 Gemüse Smoothies | 3 Veggie Smoothies | Living The Healthy Choice

Einen fröhlichen letzten Tag des Jahres wünsch ich euch! Ich dachte mir, nach dem ganzen Feiertagsessen (kein schlechtes Gewissen haben!) lockere ich die ganze Sache mit dem Essen mal ein wenig mit diesen 3 Gemüse Smoothies auf. Die Süße oder Herzhaftigkeit der Smoothies kann ganz leicht beeinflusst werden, indem man einfach mehr oder weniger Früchte hinzufügt. Außerdem haben die Smoothies drei tolle Farben (falls das nicht schon Grund genug ist, sie einmal auszuprobieren). Ich hoffe, ihr habt einen guten Start ins neue Jahr und wir sehen uns 2017 (also nächste Woche). Das komplette Rezept findet ihr unter: http://www.livingthehealthychoice.com/de/3-veggie-smoothies Happy last day of 2016! I thought that after all the holiday indulgence (no regret!) I would share 3 quick vegetable smoothies that I created. You can easily adjust their sweetness or savouriness by adding more or less fruits. They also come in three beautiful colours (If that’s not a sole reason to try them). I hope you are having a wonderful start to the New Year and I’ll see you 2017 (aka next week). Find the full recipes on here: http://www.livingthehealthychoice.com/3-veggie-smoothies Find me on here: Website: http://www.livingthehealthychoice.comInstagram: http://www.instagram.com/livingthehealthychoiceFacebook: http://www.facebook.com/livingthehealthychoice

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.