Red Velvet Smoothie | Living The Healthy Choice

Jeder (oder?) kennt ihn - den Red Velvet Cake. Angelehnt daran habe ich einen Smoothie entwickelt. Er mag vielleicht nicht ganz genau wie der Kuchen schmecken, dafür ist er aber gefüllt mit zahlreichen Nährstoffen. Die Basis bildet dabei Rote Bete, die durch Beeren und rohen Kakao verfeinert wird. Als kleinen Kick bekommt der Smoothie eine Joghurt Basis. Hier kann man selbst entscheiden, zu welchem man greifen möchte. Egal ob Kuhmilch Joghurt, Soja Joghurt oder vielleicht Kokosnuss Joghurt, schmeckt alles super! Red Velvet Smoothie (2 Portionen) 1 rohe rote Bete (geschält 100g)1-3 EL rohes Kakaopulver3-5 Datteln200g gefrorene Früchte (zum Beispiel Blaubeeren)200ml Pflanzenmilch100g Joghurt Rote Bete schälen und zusammen mit allen anderen Zutaten - bis auf den Joghurt - auf hoher Stufe im Mixer zerkleinern.Joghurt auf zwei Gläser aufteilen und mit Smoothie auffüllen. Tipps: Die Menge des Kakaopulvers kann selbst beeinflusst werden, je nachdem wie schokoladig ihr das Ergebnis haben wollt. Ebenso mit den Datteln, die die Süße des Smoothies bestimmen. Everybody (right?) knows it - the red velvet cake. Inspired by this cake, I have come up with a smoothie. It might not taste exactly like the (very sugary) cake, but instead it's filled with many nutrients. The base of the smoothie is beetroot which gets mixed with berries and raw chocolate. As an extra little kick the smoothie is made on a yogurt base. Here you can decide yourself which kind you would like to use. It all tastes great, whether it's cows' milk yogurt, soy yogurt or coconut yogurt.

