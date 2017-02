Küchengeräte für gesunde Ernährung | My go to kitchen supplies | Living The Healthy Choice

Heute habe ich euch mal eine kleine Übersicht zusammengestellt, welche Küchengeräte ich (täglich) nutze! Gerade bei gesunder Ernährung kommt man um das ein oder andere nützliche Tool nicht rum, aber ich möchte euch zeigen, dass es sich auf jeden Fall in Grenzen hält! Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig weiterhelfen und wünsche euch ein gutes Gelingen in der Küche! Today I have put together a little overview of those kitchen supplies that I (daily) use in my kitchen. Especially when it comes to following a healthy diet, there is one or the other tool that is good to have. However, I wanna show you that you don’t have to get a million expensive supplies and you can make it work with just a few handy ones. I hope this was helpful and cook away! Find me on here: Website: http://www.livingthehealthychoice.comInstagram: http://www.instagram.com/livingthehealthychoiceFacebook: http://www.facebook.com/livingthehealthychoice

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.