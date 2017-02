Karotten Linsen Quinoa Salat | carrot lentil quinoa salad | Living The Healthy Choice

Dieser Salat erinnert mich an Frühling! Ein ganz simpler Salat, der nicht viele Zutaten braucht und schnell gemacht ist. Die Basis bilden hier Karotten, gemischt mit Gurke. Ich habe auch noch ein paar Linsen (Proteine!) und Quinoa (Proteine und Kohlenhydrate!) dazugegeben. Damit ist der Salat ein wirklich guter „All-Rounder“. Ich esse ihn gerne mit noch ein wenig zerkleinertem Feta-Käse drüber. Wer den aber nicht mag, kann ihn ganz einfach weglassen. Das Rezept findet ihr hier: Quinoa Linsen Karotten Salat(für 2 Portionen) 50g Quinoa50g rote Linsen2 Karotten½ Gurke2 EL Sonnenblumenkerne2 EL Kürbiskerne100g Bio Feta-Käse, zerbröselt (optional) Dressing:1 Bio-ZitroneSchale einer ½ Bio-Zitrone½ EL Olivenöl½ EL Apfelessig½ EL Ahornsirup2 Prisen Paprika½ TL Meersalz Quinoa heiß abwaschen, sodass die Bitterstoffe entfernt werden. Quinoa und Linsen in einem Topf mit 250ml Wasser zum Kochen bringen und auf unterer Hitze für rund 20 Minuten köcheln lassen. Sollte das Wasser bereits verkocht sein, die Quinoa aber noch nicht durch, ein wenig mehr Wasser hinzufügen.Karotten gründlich abwaschen und gegebenenfalls mit einem Sparschäler schälen. Mit einer Küchenreibe Karotten und Gurke zerkleinern.Alle Zutaten für das Dressing in einer kleinen Schüssel miteinander verrühren.In einer kleinen Pfanne Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne auf mittlerer Hitze anbraten, bis die Kerne leicht bräunlich werden.Quinoa und Linsen von der Herdplatte nehmen und abkühlen lassen.Geriebene Karotten, Gurke, gekochtes Quinoa und Linsen in einer großen Schüssel vermischen und das Dressing hinzugeben.Anschließend mit den angerösteten Kernen (und Feta-Käse) überstreuen. This salad reminds me of spring! It’s a super simple salad that doesn’t need a lot of ingredients. The base are carrots, mixed with cucumber. I’ve also added some lentils (proteins!) and quinoa (proteins and carbs!) which makes it a good all-rounder. I like to add some crumbled up feta cheese, but it’s really up to you. Find the full recipe here: Quinoa Lentil Carrot Salad(2 portions) 50g quinoa50g red lentils2 carrots½ cucumber2 tbsp sunflower seeds2 tbsp pumpkin seeds100g feta cheese, crumbled dressing:1 lemonzest of ½ a lemon½ tbsp olive oil½ tbsp apple cider vinegar½ tbsp maple syrup2 pinches of hot paprika powder½ tsp sea salt Wash the quinoa with hot water to get rid of any bitter compounds. In a pot bring quinoa and lentils with 250ml water to boil and let it simmer on lower heat for about 20 minutes. If there is not enough water, but the lentil quinoa mix needs a little bit more time, add some more water.Wash the carrots (or peel them if not organic). Grate the carrots and cucumber.Mix all ingredients for the dressing in a small bowl and stir well.In a small pan roast the sunflower & pumpkin seeds on medium heat until they turn slightly brown.Take the quinoa lentil mix off the heat and let it cool slightly.Mix all ingredients in a bowl and top with dressing, seeds and, if wanted, feta cheese. Find me on here:Website: http://www.livingthehealthychoice.comInstagram: http://www.instagram.com/livingthehealthychoiceFacebook: http://www.facebook.com/livingthehealthychoice

