Erkältung natürlich loswerden! | How to ease a cold naturally | Living The Healthy Choice

Hallo ihr Lieben! Heute habe ich ein Video für euch vorbereitet, mit dem ich hoffe, den ein oder anderen vor einer Erkältung zu bewahren oder sie wenigstens ein wenig angenehmer und schneller verlaufen zu lassen. Ich habe euch meine liebsten natürlichen (und essbaren) Heilmittel zusammengetragen und einige Ideen für Tees festgehalten. Natürlich wird man auch mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung mal krank, aber ich versuche mit diesen Rezepten, die ich auch alle selbst anwende, sie in Schach zu halten. Ich hoffe, ich kann euch ein wenig weiterhelfen und lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr noch andere Heilmittel kennt, zu denen ihr bei Erkältung gerne greift! Natürliche Mittel gegen Erkältung(Die folgenden Tee-Rezepte beinhalten keine genauen Mengenangaben. Je nach gewünschter Stärke mehr oder weniger Zutaten verwenden.) Ingwer TeeIngwerZitronensaftHonig (optional) Ingwer schälen und mit einer Reibe zerkleinern. In einem Topf mit Wasser für 5 Minuten köcheln lassen. In ein Glas geben und Zitronensaft und Honig hinzugeben. Ingwer BreiIngwer Ingwer schälen und mit ein wenig lauwarmem Wasser im Mixer auf höchster Stufe für eine Minute zerkleinern lassen. In einem Gefäß im Kühlschrank aufbewahren.Für den Verzehr einige Teelöffel mit heißem Wasser in einer Tasse vermengen.Wer kein Fan von Ingwer“fleisch“ ist, kann die Ingwermasse vorher durch ein dünnes Sieb geben und somit das Fruchtfleisch auffangen. Knoblauch TeeKnoblauchzeheZitronensaftHonigCayenne Pfeffer (optional) Knoblauchzehe schälen, mit einer Presse zerdrücken und in einem Topf mit Wasser für 5 Minuten köcheln lassen. In ein Glas geben und Zitronensaft, Honig und Cayenne hinzugeben. Zimt Thymian TeeZimtstangenFrischer oder getrockneter ThymianZitronensaftGeriebener Ingwer (optional)Cayenne Pfeffer (optional) Zimtstangen und Thymian in einem Topf mit Wasser für 5-10 Minuten köcheln lassen. In ein Glas geben und Zitronensaft, geriebenen Ingwer und Cayenne Pfeffer hinzugeben. Zum Gurgeln250 ml lauwarmes Wasser mit 1 TL Meersalz Hey everyone! Today I have filmed a video, which - I hope - can help some of you to prevent a cold or at least get rid of it a bit faster. I have gathered all my favourite natural remedies that I like to use when I am coming up with something. Of course you do get sick sometimes - even if you have a healthy and balanced diet - but I always try to keep it as short and painless as possible (duh). I hope I can help you out a bit and if you have any recommendations, please share! Ginger TeaGingerLemon JuiceHoney (optional) Peel the ginger and grate it. In a pot bring it to boil with water and let it simmer for about 5 minutes. Pour into a glass and add lemon juice and honey. Ginger PureeGinger Peel the ginger and add it with a little bit of lukewarm water to a blender. Mix on highest speed for about a minute. Store in an air-sealed container in the fridge.To drink, mix a couple of teaspoons of puree with hot water.If you’re not a fan of ginger pulp, pour the ginger puree through a sieve. Garlic TeaClove of GarlicLemon juiceHoneyCayenne (optional) Peel the garlic and mince with a garlic press. Add garlic and water to a pot and let it simmer for about 5 minutes.Pour into a glass and add lemon juice, honey and cayenne. Cinnamon Thyme TeaCinnamon sticksFresh or dried thymeLemon juiceGrated ginger (optional)Cayenne (optional) In a pot, bring water, cinnamon sticks and thyme to boil. Let it simmer for about 5-10 minutes. Pour into a glass and add lemon juice, grated ginger and cayenne. To gargle250 ml lukewarm water with 1 tsp sea salt Find me on here:Website: http://www.livingthehealthychoice.comInstagram: http://www.instagram.com/livingthehealthychoiceFacebook: http://www.facebook.com/livingthehealthychoice

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.