Vegane Käsenudeln | vegan mac & cheese | Living The Healthy Choice

Vegane Käsenudeln | vegan mac & cheese

Mit diesem Rezept hatte und habe ich so, so viel Spaß! Ich muss gestehen, dass es zu meinem go-to Nudelrezept geworden ist und ich es vielleicht zwei, drei, viermal zu viel in der Woche verspeise. Nun wird der ein oder andere denken „Käsenudeln? Wenn da kein Käse drin ist, darf es auch nicht so heißen!" und ja, da mag was dran sein. Aber ich habe verschiedene Freunde kosten lassen und die Meinungen stimmen überein: Es hat tatsächlich etwas käseartiges! Der Schlüssel hierzu sind Hefeflocken. Und sie sind viel besser, als sie klingen oder riechen. Mehr dazu erzähle ich euch im Video. Also - probiert's doch mal aus, für mich ist es wirklich ein alltägliches Gericht geworden. (Oh, und wenn ihr es macht, schickt mir doch gerne Fotos von euren Kreationen. Ich freu mich immer!) Das Rezept findet ihr hier: Vegane Käsenudeln2 PortionenZubereitungszeit: 15 Minuten 300g Dinkel-Vollkorn-Penne "Käse"soße: 1 EL Zitronensaft½ Knoblauchzehe2 EL Olivenöl4 EL Hefeflocken80 ml Pflanzenmilch80 g Kichererbsen¼ - ½ TL Paprika, scharfSalz & Pfeffer 1 rote Zwiebel1 Handvoll Schnittlauch Nudeln in einem Topf mit ausreichend Wasser der Packungsbeilage zufolge kochen.Für die Käsesoße Knoblauchzehe schälen und klein schneiden.Alle Zutaten in einen kleinen Mixer geben und gründlich zerkleinern lassen, bis eine gleichmäßige Soße entsteht. Alternativ kann hier auch ein Pürierstab verwendet werden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.Rote Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Mit etwas Olivenöl in einer Pfanne auf mittlerer Hitze für einige Minuten anbraten lassen.Schnittlauch waschen, trocknen und in feine Röllchen schneiden.Gekochte Nudeln in Schüsseln anrichten und mit Soße, Zwiebelringen und Schnittlauch verzieren. http://www.livingthehealthychoice.com/de/vegan-mac-and-cheese I absolutely loved making this recipe! I have to admit that I might have eaten this exact recipe two, three, maybe four time this week. So - one or the other might think: 'Mac and Cheese? You are not allowed to call it that if there is no real cheese in there!' And yes. You might be right. But I have asked many friends and they all do agree: it does taste a little cheesyish. The key are yeast flakes. And they are much, much better than they sound (or smell for that matter). So give it a try, I'd love to hear your opinion! The recipe can be found here: Vegan Mac & Cheese(2 portions, 15 minutes) 300g wholegrain spelt penne1 tbsp lemon Juice½ glove of garlic2 tbsp olive oil4 tbsp yeast flakes80 ml plant milk80 g chickpeas¼ - ½ tsp hot paprika powdersalt & pepper 1 red onion1 handfull of chives In a big pot boil the pasta according to the package info.For the cheese sauce peel the garlic clove and slice into small pieces.Put all ingredients in a mixer until an even sauce has formed (you could also use an immersion blender for this step). Spice with salt and pepper.Slice the red onion in rings and in a pan with some olive oil, Let them roast for a few minutes.Wash the chives and slice it thinly.Devide the pasta into two bowls and top with cheese sauce, onions and chives! http://www.livingthehealthychoice.com/vegan-mac-and-cheese

