Vlog #1 - Rezepte testen, Dreh, Markteinkauf | Living The Healthy Choice

Hallo hallo! Heute gibt es den allerersten Vlog von mir! Ich habe im Februar ein bisschen gedreht, um euch einen Eindruck zu geben, was hinter den Kulissen für meinen Blog und Channel so passiert. Von (unsaisonalen) Einkäufen, Drehs, Shootings und Markteinkäufen. Ich hoffe es gefällt euch! Hello hello! Today I am sharing my first vlog ever! I’ve recorded some snippets here and there during february to show you what’s going on behind the scenes for my blog and channel. Everything from (unseasonal) shopping, photo and film shootings and market hauls. I hope you enjoy it! Find me on here:Website: http://www.livingthehealthychoice.com Instagram: http://www.instagram.com/livingthehealthychoiceFacebook: http://www.facebook.com/livingthehealthychoice

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.