Oster Trüffel | Easter Truffles | Living The Healthy Choice

Es geht auf Ostern zu und damit steigt das Verlangen nach Schokolade (jedenfalls bei mir.) Also habe ich mir ein kleines Oster Trüffel-Rezept überlegt: Schokoladen Bällchen gefüllt mit einer Cashew Creme. Sehr, sehr empfehlenswert! Oster Trüffel (Für etwa 10 Trüffel) Trüffel: 200g Mandeln 100g Datteln 3 EL Rohes Kakaopulver Prise Meersalz Cashewcreme: 100g Cashews, für mind. 4 Stunden in Wasser eingeweicht (am besten über Nacht) ½ TL Vanille 3 EL Pflanzenmilch 2 EL Ahornsirup In einem Mixer Mandeln zu Mehl verarbeiten. Dann Datteln, Kakaopulver und eine Prise Meersalz hinzufügen und alles für einige Minuten zerkleinern lassen, bis eine einheitliche, klebrige Masse entstanden ist. Diese in das Gefrierfach stellen, so lange die Cashewcreme zubereitet wird. Cashews, Vanille, Pflanzenmilch und Ahornsirup im Mixer zerkleinern lassen, bis eine Creme entsteht. Trüffel-Masse aus dem Gefrierfach nehmen und mit den Händen jeweils zwei leere Halbkugeln formen. Eine der Halbkugeln mit Cashewcreme füllen, dann die andere Hälfte aufsetzen und vorsichtig und gleichmäßig beide Kugeln miteinander verbinden. Die fertigen Kugeln für mind. 1 Stunde im Gefrierfach kalt werden lassen. Zum Essen etwas auftauen. www.livingthehealthychoice.com/de/easter-truffles Easter is coming and with it a growing desire for chocolate (at least for me.) So I have developed an easter truffle recipe: chocolate balls filled with a cashew crème. Very, very recommendable. Easter Truffles (makes about 10 truffles) Truffles: 200g almonds 100g Medjool-Dates 3 tbsp. raw cacao powder pinch of sea salt Cashew Crème: 100g cashews (soaked in water for at least 4 hours, best over night) ½ tsp vanilla 3 tbsp. plant milk 2 tbsp. maple syrup In a food processor, blend almonds to flour. Then add dates, raw cacao powder and sea salt and let it blend for a couple of minutes until a sticky dough has formed. Put it in the freezer to chill while the cashew crème gets prepared. Drain the soaked cashews and blend in a food processor (or blender) together with vanilla, plant milk and maple syrup until it has reached a crème like consistency. Take the dough out of the freezer and for each truffle form two empty half bowls. Fill one dough-bowl with cashew crème and put on the other dough-bowl. Carefully connect both ball halves. Let the finished truffles sit in the freezer for at least an hour. www.livingthehealthychoice.com/easter-truffles

