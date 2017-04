Frühlings-Buchweizen-Risotto | Spring buckwheat risotto | Living The Healthy Choice

Willkommen im kulinarischen Frühling! Ich freu mich immer ziemlich doll über diese Monate, da es endlich wieder neue Lebensmittel gibt, mit denen man kochen kann. Zum Beispiel Spargel! (Yeyeyey!) Dieses Buchweizen Risotto ist eins meiner neuen Lieblingsgerichte, so aromatisch und frisch. Ich hoffe es gefällt euch! Frühlings-Buchweizen-Risotto (Für 2 Portionen) 1 Schalotte 2 Knoblauchzehe 1 EL Ghee 160g Buchweizen 400ml Gemüsebrühe 120g Erbsen 2 Handvoll Spinat ½ EL Zitronensaft 1 Zitrone (Schale) 5 EL Kokosmilch 3 EL Hefeflocken Salz & Pfeffer 1 EL Olivenöl 200g grüner Spargel 1 TL Zitronensaft Meersalz 2 EL Sonnenblumenkerne Schalotte schälen und würfeln, Knoblauchzehen klein hacken. Ghee in einer geeigneten (größeren) Pfanne auf mittlerer Hitze erwärmen und Schalotte und Knoblauch andünsten. Buchweizen waschen und der Pfanne hinzufügen. 1-2 Minuten anbraten lassen. Die nächsten 10 Minuten nach und nach die Gemüsebrühe hinzufügen, wobei der Buchweizen nie in Brühe schwimmen sollte. Währenddessen Spinat waschen und klein zupfen. Nach 10 Minuten Erbsen, Spinat, Zitronensaft, Zitronenschale und Kokosmilch hinzufügen. Für weitere 5 Minuten auf mittlerer Hitze köcheln lassen. Währenddessen Spargel waschen, halbieren und Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Spargel hinzufügen. Für 5 Minuten knusprig braten lassen. Nach der Hälfte der Zeit Zitronensaft und Meersalz hinzugeben. In einer weiteren kleinen Pfanne Sonnenblumenkerne erwärmen, bis sie leicht bräunlich werden und duften. Risotto von der Herdplatte nehmen, Hefeflocken unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Spargel und Sonnenblumenkernen verzieren. www.livingthehealthychoice.com/de/buckwheat-risotto Welcome to this culinary spring! I’m always so happy about these months, since it means finally new ingredients to cook with! For example: asparagus! (Yeyeyey!!) This buckwheat risotto is one of my new favourite dishes, it’s so aromatic and fresh. I hope you enjoy it! Spring-Buckwheat-Risotto (Makes 2 Portions) 1 shallot 2 cloves of garlic 1 tbsp. ghee 160g buckwheat 400ml vegetable stock 120g peas 2 handful of spinach ½ tbsp. lemon juice zest of 1 lemon 5 tbsp. coconut milk, full fat 3 tbsp. yeast flakes salt & pepper 1 tbsp. olive oil 200g green asparagus 1 tsp. lemon juice sea salt 2 tbsp. sunflower seeds Peel the shallot and dice it, chop the garlic. In a suitable risotto pan (rather bigger!) heat up ghee on medium heat and braise shallots and garlic lightly. Wash the buckwheat, add to the pan and let it roast for 1-2 minutes. For the next 10 minutes, add vegetable stock gradually. The buckwheat should never “swim” in the stock. Meanwhile wash the spinach and break into smaller pieces (if necessary). After ten minutes add peas, spinach, lemon juice, lemon zest and coconut milk to the risotto. Let it simmer for another 5 minutes. Meanwhile wash the asparagus, cut in half and heat up olive oil in a pan. Add the asparagus and let it fry about 5 minutes. Add lemon juice and sea salt at halftime. In another little pan heat up sunflower seeds until they start turning slightly brown. Take the risotto off the heat, stir in the yeast flakes and season with salt and pepper. Top it with asparagus and sunflower seeds. Enjoy! www.livingthehealthychoice.com/buckwheat-risotto Find me on here: Website: http://www.livingthehealthychoice.com Instagram: http://www.instagram.com/livingthehealthychoice Facebook: http://www.facebook.com/livingthehealthychoice

