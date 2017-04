Gebratener Gemüsereis | Nasi Goreng | Living The Healthy Choice

Heute habe ich ein asiatisch inspiriertes Gericht für euch, dass ich auf meiner Reise durch Indonesien vielleicht ein, zwei Mal (okay - 236293 Mal) gegessen habe. Ich wollte es allerdings ein wenig abändern. Mehr Gemüse und weniger Öl, als ich es in den meisten Warungs (lokalen Restaurants) gefunden habe. Ich denke das ist mir ziemlich gut gelungen und ich hoffe euch schmeckt es genauso gut! Gebratener Gemüsereis (für 2 Portionen) 125g Vollkornreis 1 Knoblauchzehe ½ Zwiebel ½ EL + 1 TL Sesamöl 1 Karotte 1 Paprika 1 Frühlingszwiebel 1 Handvoll Mungobohnensprossen 50g Erbsen (tiefgekühlt und aufgetaut) 2 EL Tamari (oder Soya Soße) zum anrichten: 2 Bio-Eier ¼ Gurke, in Scheiben geschnitten ½ Limette, in Wedges-Form 1 Handvoll Kirschtomaten, halbiert 1 Handvoll Erdnüsse Den Reis in einem Topf nach Packungsbeilage kochen. Knoblauch und Zwiebel schälen und in kleine Würfel hacken. Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Mit ½ EL Sesamöl in einer Pfanne auf mittlerer Hitze andünsten. Karotten, Paprika waschen und in feine Streifen schneiden. Karottenstreifen gegebenenfalls halbieren. Für 5-8 Minuten anbraten lassen und gelegentlich umrühren. Dann mit 1 EL Tamari ablöschen und Mungobohnensprossen, sowie Erbsen hinzufügen und gut vermischen. Den fertigen Reis, sowie 1 EL Tamari und 1 TL Sesamöl dem gebratenen Gemüse hinzufügen und alles für rund 5 Minuten anbraten lassen. Falls erwünscht, in einer weiteren Pfanne die Spiegeleier anbraten. Auf einem Teller Gemüsereis, Gurkenscheiben, Limette, Kirschtomaten und Erdnüsse anrichten und mit einem Ei verzieren. Today I have an Asian inspired dish for you that I have very much indulged in on my recent travels through Indonesia. I did, however, wanted to change it up a little bit. More vegetables and less oil, to the ones I got in many warungs (local restaurants). I’m really happy with the result and hope you enjoy it as well! Nasi Goreng (makes 2 portions) 125g full grain rice 1 clove of garlic ½ onion ½ tbsp + 1 tsp sesame oil 1 carrot 1 bell pepper 1 spring onion 1 handful of mung bean sprouts 50g Peas (deep-frozen and defrosted) 2 tbsp Tamari (or Soya sauce) To serve: 2 organic eggs ¼ cucumber, sliced ½ lime, in wedge shape 1 handful cherry tomatoes, halved 1 handful of peanuts Cook the rice in a saucepan following the packaging instructions. Peel garlic and onion and chop into small cubes. Cut spring onions into fine rings. Braise lightly with ½ tbsp of sesame oil in a pan over medium heat. Wash carrots and bell pepper and cut both into fine strips. If necessary cut carrot strips in half. Add them to the pan and roast lightly for 5-8 minutes and stir occasionally. Then add 1 tablespoon tamari, add mung bean sprouts and peas and mix well. Add the cooked rice, 1 tbsp tamari and 1 tsp sesame oil to the fried vegetables and leave to roast for 5 minutes. Meanwhile and if desired, fry the fried egg in another pan. Serve all on a plate and garnish with cucumber, lime, cherry tomatoes and peanuts.

