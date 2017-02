Timo Horn: Elfmeter + Lob-Challenge | KICKBOX

Timo Horn, Nummer 1 Torwart beim 1. FC Köln hat in dieser Saison schon so einiges gezeigt. Heute wird er von Stefan noch mal richtig herausgefordert: Wie sich Timo im Tor, als Elfmeterschütze & bei der Lob-Challenge schlägt, seht ihr in diesem Video!

