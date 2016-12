Kulturschock?! - Als Weißer in Afrika

Wer als Freiwilliger in ein anderes Land geht, hat verschiedene Ziele. Armen Menschen helfen ist das eine. Die fremde Kultur erleben und daraus lernen, das andere. In dieser Folge zeige euch, wie man sich als Weißer in Kamerun integriert, wie eine afrikanische Hochzeit abläuft, und was Philipp und Karla bei ihrem ersten Überfall passiert ist.

