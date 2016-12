Philos spanischer Geigenunterricht

Zwei Monate lebt Philo jetzt schon in Paraguay. Im Alltag und ihrer Familie ist sie integriert. Die spanische Sprache beherrscht sie gut genug für denn Alltag und in den Einsatzstellen ihres Freiwilligendiensts wird sie von ihren Kollegen geschätzt. Eigentlich ist Philo in Paraguay angekommen. Aber ist das wirklich so?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.