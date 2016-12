Weihnachten bei 30 Grad

In dieser Folge von Frei.Willig.Weg begleitet Manniac Philipp bei seinen Weihnachtsvorbereitungen. Doch in Kamerun feiert man etwas anders als in Deutschland. Der Weihnachtsmarkt sieht aus wie eine Kirmes und in der Kirche wird getanzt. Beim Weihnachtskonzert spielt Philipp ganz klassische Flötenmusik. Ob das bei den Kamerunern wirklich gut ankommt …?

