Fast sexuell - Nightlife in Kamerun

In dieser Folge von frei.willig.weg zeigt euch Philipp, dass man während eines Freiwilligendienstes zwar viel arbeitet, aber natürlich auch seine Freizeit genießen kann. Er nimmt euch mit zum African Cup of Nations Finale und zeigt euch wie, man in Douala so richtig gut tanzt und feiert.

